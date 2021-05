publié le 19/05/2021 à 06:00

Qui de Sarah, Matthias, Mohamed et Pierre va se qualifier pour la demi-finale de Top Chef 2021 ? La tension est à son comble puisque chacun des candidats possèdent le précieux pass pour atteindre la suite du concours culinaire. Seuls les candidats qui auront deux pass y accéderont.

Dans l'épisode 15 de ce mercredi 19 mai, un candidat sera ainsi éliminé de cette douzième saison. Sarah (brigade violette de Paul Pairet), Matthias (brigade bleue de Philippe Etchebest), Mohamed (brigade rouge de Hélène Darroze) et Pierre (brigade jaune de Michel Sarran) poursuivent le marathon culinaire avec deux nouvelles épreuves.

La première a été concoctée par le chef doublement étoilé Lionel Giraud. Il propose une restauration éco-responsable, équilibrée et ultra locale. C'est ainsi qu'il a découvert comment cuisiner et faire déguster les algues de sa région, riches en nutriments et pauvres en graisses. Lionel Giraud va alors challenger nos quatre candidats sur ce produit. Ils devront mettre les algues en valeur dans leurs assiettes et de nouveau faire preuve de créativité.

En deuxième partie d'émission, ce sera le grand retour de la cheffe Stéphanie Le Quellec dans Top Chef. Gagnante du concours en 2011, elle a remporté deux étoiles au Guide Michelin et ouvert son restaurant, La Scène, en 2019, décoré aussi de deux étoiles. Les candidats vont être mis au défi sur l'un des plats signatures de Stéphanie Le Quellec : les petits pois, en cuisinant une version gastronomique de ce produit souvent boudé dans nos assiettes.