"Top Chef" 2021 : épreuves, chefs invités... Que vous réserve l'épisode 3 ?

publié le 24/02/2021 à 13:45

La saison 12 de Top Chef se poursuit. Pour ce mercredi 24 février, les brigades vont s'affronter sur deux épreuves. Une concoctée par les chefs doublement étoilés Sébastien Vauxion et Jérôme Banctel autour de la pomme de terre, et une autre par le chef doublement étoilé Andoni Aduriz, sur le trompe-l'œil.

12 candidats sont en lice pour cette nouvelle saison de Top Chef. Dans la brigade rouge d'Hélène Darroze : Chloé Charles, Sarah Mainguy et Mohamed Cheikh, dans celle de Paul Pairet (brigade violette) : Pierre Chomet, Baptiste Trudel et Pauline Séné. Chez les bleus du côté de Philippe Etchebest : Matthias Marc, Mathieu Vande Velde et Charline Stengel, gagnante d'Objectif Top Chef. Enfin dans la brigade jaune de Michel Sarran : Thomas Chisholm, Bruno Aubin et Arnaud Baptiste.

Dans la première épreuve de Sébastien Vauxion et Jérôme Banctel, les brigades de Michel Sarran et de Paul Pairet vont s'affronter et redoubler de talent et de créativité pour préparer une version de la pomme de terre en sucré. Et surprise : les deux brigades ont la même idée : un mille-feuille avec de la pomme de terre. La brigade qui remportera ce duel sera directement qualifiée pour la semaine prochaine. Les candidats de l'autre brigade se retrouveront pour la deuxième épreuve.

La tant attendue épreuve du trompe-l'oeil

Le chef doublement étoilé Andoni Luis Aduriz Crédit : Marie ETCHEGOYEN/M6

Pour la deuxième partie de Top Chef, place au chef espagnol doublement étoilé Andoni Aduriz, surnommé "le rebelle des fourneaux". Ses assiettes trompe-l'œil sont spectaculaires car elles représentent des aliments qu'on ne pense pas comestibles comme la pomme pourrie ou les bulles de savon. Ce n'est pas qu'une démarche artistique : le goût doit être au rendez-vous. Les candidats vont devoir réaliser une création trompe-l'œil dans cette veine inattendue et savoureuse. Le chef Andoni Aduriz écartera l'assiette qui le convainc le moins sur le plan visuel et en dégustera cinq. Une seule sera qualifiée pour la semaine prochaine.

Les candidats qui n'auront pas réussi à se qualifier pendant les deux épreuves iront en dernière chance. Celle-ci aura pour thème la poire. Les chefs de bridage auront le choix toujours aussi difficile de décider lequel de leurs "poulains" ils enverront sur la sellette.