Till Lindemann, le chanteur de Rammstein est accusé d'abus sexuels

C'est le groupe germanophone le plus vendu dans le monde, avec plus de 35 millions d'albums écoulés depuis les années 1990. Alors que les six musiciens de Ramstein entament une tournée européenne, le chanteur et leader du groupe, Till Lindemann, est accusé d'agression sexuelle depuis la fin du mois de mai.

L'affaire a éclaté après le témoignage d'une Irlandaise de 24 ans qui affirme avoir été droguée et abusée par Till Lindemann, 60 ans en marge du concert de Rammstein, fin mai en Lituanie. Elle raconte avoir été approchée par une rabatteuse qui lui donne accès aux fêtes privées et excessives du groupe avant et après le spectacle.

Depuis ce récit, plusieurs dizaines d'autres femmes dans différents pays ont raconté le même scénario. Au moins deux d'entre elles disent avoir été agressées sexuellement. Les filles sont choisies sur photo selon les critères du chanteur et sont installées au pied de la scène au rang zéro à sa portée de main. Comme Jasmine interrogée par la télévision bavaroise

"On nous a dit comment nous habiller, très léger, élégant, sexy et qu'on devait porter du maquillage. Il y avait beaucoup d'alcool mais on n'était pas obligé d'en boire. C'est un groupe que j'écoute depuis très longtemps et ces accusations me perturbent beaucoup", livre-t-elle.

Le groupe a fait un communiqué indiquant qu'il prenait l'affaire très au sérieux et condamnant toute forme de violence. Ses prochains concerts dès cette semaine à Munich auront bien lieu, mais sans fête en coulisse.

