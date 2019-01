publié le 09/01/2019 à 14:20

L'écrivain, parolier et frère aîné du chanteur Renaud, Thierry Séchan est décédé. Son corps a été retrouvé dans la nuit du mardi au mercredi 9 janvier 2019 dans son appartement du XIVème arrondissement de Paris, ont appris nos confrères du Figaro de source policière. D'après les premières informations du quotidien national, Thierry Séchan, 69 ans, serait mort il y a de cela plusieurs jours de causes naturelles.



Thierry Séchan est l'aîné d'une grande fratrie et il compte parmi ses frères et sœurs le chanteur Renaud et son "faux-jumeau" David. Ses parents, Olivier et Solange étaient eux-même écrivains. La plume de Thierry Séchan a servi les voix de Julien Clerc, Daniel Lavoine, Romane Serda ou encore Elsa. Il admirait les œuvres de Léonard Cohen et s'est lui-même essayé à la chanson avec deux albums confidentiels sortis en Canada : Tu seras comme le ciel (1999) et Embrasse-la (1996).

Il se fait remarquer pour plusieurs nouvelles et surtout un pamphlet sur le monde de la chanson en quatre tomes baptisé Nos amis les chanteurs. Politiquement, il entretient un certain flou. "Un temps engagé dans la lutte contre le Front national, il affirme être 'de gauche'. Il a pourtant signé un édito dans le journal Minute et est intervenu au micro de Radio Courtoisie, deux médias d'extrême droite", note le journal Le Monde dans un portrait croisé des deux frères Renaud et Thierry.