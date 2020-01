publié le 11/01/2020 à 12:30

Ce week-end, Jade et Eric Dussart ont reçu Thierry Lhermitte dans On Refait La Télé !



Thierry Lhermitte dans la peau d'un chasseur de nazis

Après l’avoir joué un peu partout en France, du 16 janvier au 29 mars prochains, Thierry Lhermitte sera sur la scène du Théâtre Antoine (Paris 10). Il jouera, pour 40 représentations exceptionnelles, son seul-en-scène intitulé Fleurs de soleil – Peut-on tout pardonner ?. Le spectacle est tiré de l'œuvre de Simon Wiesenthal. La pièce a été adaptée par Antoine Mory et Daniel Cohen. La mise en scène est signe Steve Suissa.

Synopsis : Simon Wiesenthal a cherché toute sa vie à comprendre ce qui lui est arrivé, en ce matin ensoleillé de 1942. Seul, dans la pénombre d’une chambre, il entend ce jour-là la dernière confession de Karl. Pendant la guerre, celui-ci a assassiné des innocents et il lui demande grâce. Peut-on pardonner l’impardonnable ? Peut-on accorder soi-même une rédemption au nom d’autres victimes ?

Thierry Lhermitte dans "Fleurs de soleil" au Théâtre Antoine à partir du 16 janvier 2020

Fleurs de soleil, au Théâtre Antoine à partir du 16 janvier 2020. Représentation à 19h du jeudi au dimanche. A noter : Entre janvier et février, les représentations le dimanche seront à 16h.

Thierry Lhermitte parrain de la FRM

Depuis 15 ans, Thierry Lhermitte est parrain de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM). Celle-ci finance des projets innovants et apporte une aide considérable aux chercheurs. Passionné de science, l'ancien membre du Splendid visite une dizaine de laboratoires par an et échange régulièrement avec les chercheurs.

"Ce qu’ils font pour la recherche médicale, et donc pour notre santé à tous, est admirable ; de connaissances, d’abnégation et de persévérance. Je voudrais saluer la passion humaniste et la détermination sans faille qui animent ces femmes et ces hommes d’exception. Ils méritent vraiment d’être soutenus pour leur immense combat au service du bien commun. Leur force est d’ailleurs communicative : je me sens moi aussi animé d’une mission que je remplirai coûte que coûte, celle de leur apporter un soutien de chaque instant et mettre ma notoriété au service de la leur".

Pour faire un don de 10 euros par SMS à la FRM, rien de plus simple : il suffit d'envoyer un SMS ! Vous écrivez le mot "DON", et vous envoyez ce message au 92300. Ainsi, vous ferez un don de 10 euros directement prélevé sur votre facture téléphonique. Et pour ceux qui souhaiteraient donner davantage, direction le site internet www.frm.org !