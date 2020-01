Thérèse Tanguay Dion, la mère de Céline Dion, est morte

publié le 17/01/2020 à 17:40

C'est une matriarche qui vient de disparaître. Véritable pierre angulaire de la famille Dion, Thérèse Tanguay Dion, la mère de la célèbre chanteuse Céline Dion, est morte ce vendredi 17 janvier 2020 à l'âge de 92 ans. Elle souffrait "de divers problèmes de santé dans les derniers mois. En juillet dernier, sa fille aînée, Claudette Dion, avait annoncé que sa mère était vieillissante en plus d’avoir développé des troubles de mémoire, des problèmes d’audition et d’acuité visuelle", ont rapporté les médias canadiens qui ont annoncé la nouvelle.

Elle fut la mère d'une famille très nombreuse avec 14 enfants, 32 petits-enfants, 48 arrière-petits-enfants et même 6 arrière-arrière-petits enfants. elle s'est mariée à Adhémar Dion, l'amour de sa vie, en 1945. Douée au violon, elle ne se consacre pas personnellement à la musique mais mise tout sur ses enfants. Elle tentera de lancer plusieurs carrières musicales avec ses aînés sans grand succès et c'est finalement sa plus jeune fille, Céline, dont elle peut s'occuper plus librement, qui finira par percer pour devenir la star planétaire que l'on connaît aujourd'hui.

Thérèse Dion fut aussi une célébrité du petit écran au Canada en animant une émission de cuisine familiale, Maman Dion jusqu'en 2001. Elle s'est engagée auprès de plusieurs fondations souvent en l'honneur de membres de sa famille afin d'aider les familles dans le besoin. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Céline Dion n'avait pas encore réagi publiquement à l'annonce de ce décès.