"The Wall, face au mur" est-il le nouveau "Money Drop" de TF1 ?

The Wall, le nouveau jeu de TF1, a réalisé un carton pour son lancement. Le "Mur" de Christophe Dechavanne a passionné 5,3 millions de téléspectateurs et 27,3% de part d'audience sur la très convoitée Femme responsable des achats (on ne dit plus ménagère de moins de 50). Un succès attendu, mais peut-être pas dans ses proportions là. The Wall, c'est quoi ? Et bien, les candidats se retrouvent face à un mur de 12 mètres de haut, et ça en impose. De plus, ce n'est pas une boule électronique qui descend sur un écran, mais une vraie boule qui dégringole d'en haut du mur.



Les Américains ont mis quatre ans à développer The Wall, diffusé en prime-time sur la chaîne NBC. Il est possible de gagner jusqu'à 12 millions de dollars. Fait rare, TF1 l'a acheté directement et sans pilote (un numéro pour voir avant d'acheter). En moins de quatre semaines le mur a été monté et il est même plus grand que celui des Américains, c'est un immeuble de quatre étages !

Une ambiance électrique sur le plateau

Les premières boules descendent, et la cagnotte fait du yoyo entre les boules vertes, + 5.000, + 40.000 euros, et les boules rouges -10 ou - 1.000 euros ça re-grimpe, redescend et soudain la tuile : - 40.000 euros car une boule rouge est tombée au mauvais endroit. "C'est pas grave", dit la candidate, visiblement on est dans un autre monde.

Christophe Dechavane surenchéri : "Ce sont tout de même 40.000 euros que vous venez de perdre". Et ainsi de suite. Au final 107.000 euros, la tension ne retombe pas. Dans les dernières secondes, on propose un contrat aux candidates, ce soir là, 12.000 euros. L'attente est longue, pas un bruit en loge, tout le monde regarde l'écran. Quand soudain, Christophe Dechavanne lance : "Elle a refusé le contrat". Au final, les candidates réparent 107.000 euros en poche, elles se serrent dans les bras, elles pleurent... Christophe Dechavanne, submergé par l'émotion, quitte le plateau, en larmes.

40 épisodes ont déjà été commandés par TF1

Il est possible que TF1 ait trouvé son nouveau Money Drop. On verra à la longue, 40 épisodes ont été commandés. Une chose est sûre, si The Wall est un carton, TF1 va pouvoir engranger des bénéfices, c'est sa nouvelle stratégie, investir sur les "pic-time", les émissions entre 18 heures et 23 heures, car c'est là où la pub est vendue beaucoup plus cher. C'est vital, une chaîne comme M6 a engrangé trois fois plus de bénéfices que TF1 l'an dernier.