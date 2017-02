publié le 21/02/2017 à 19:49

Christophe Dechavanne revient à la télévision. Un retour inattendu qui lui a été proposé par TF1. Inspiré d'un jeu américain, le but de "The Wall : face au mur" est de faire jouer un couple de candidats qui doit répondre à des questions, ils se retrouvent face à un mur de douze mètres de haut. Lorsque la réponse est juste, une balle verte tombe du haut d’un mur et passe un bon nombre d’obstacles pour finir par tomber sur une case associé à de l’argent. Mais la trajectoire de la balle n’est jamais fiable. Si les deux candidats se trompent, une balle rouge tombe du mur et indique une somme qui sera soustraite à la cagnotte des participants.



Le futur présentateur explique que "c'est le seul jeu où on peut gagner autant d'argent et surtout il n'y a pas un moment ou il ne peut pas ne pas se passer quelque chose". Un retour à la télévision que Christophe Dechavanne avoue "ne rien comprendre si ce jeu ne marche pas".

Pour le présentateur les choses sont claires, "les grandes années Dechavanne sont plus derrière que devant mais cette période est ainsi faite et la télévision n'est plus la même". Pour la première chaîne, c’est un enjeu stratégique que de proposer ce nouveau format en access prime time qui commencera lundi 27 février à 19 heures.