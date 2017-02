publié le 26/02/2017 à 15:17

Nicolas Bedos est venu, accompagné de Doria Tillier, sur le plateau de Laurent Ruquier afin d'évoquer la sortie de son premier film : "Monsieur et Madame Adelman", en salle le 8 mars prochain. Après la littérature, le théâtre, la télévision, il prend ainsi la casquette du réalisateur et s'éloigne de la télévision pour mettre en scène l'histoire d'un couple à travers la vie. Une fresque qui plonge le téléspectateur dans une histoire d'amour mouvementée.



L'histoire d'amour réalisée par Nicolas Bedos emmène le téléspectateur sur le thème de la passion, de la séduction, mais aussi de la scission, de la vieillesse. Au cœur du long-métrage : Doria Tillier et Nicolas Bedos, un couple qui crève l'écran, mais qui alimente aussi les nombreuses rumeurs sur leur véritable relation dans la vie. En couple à l'écran, ils le sont aussi à la ville. Pas question cependant d'évoquer un quelconque passe-droit alors que Doria Tillier apparaît à l'écran pour la première fois : "Je n'avais jamais eu de rôle. J'avais fait une fois un guest dans une série pour France 2, il y a neuf ans. Il fallait oser me filmer", explique-t-elle. Nicolas Bedos de poursuivre : "Ce qui est étonnant avec Doria, c'est quelqu'un de très timide dans la vie. Et il suffit de lui donner une personnalité qui n'a rien à voir avec la sienne pour se révéler complètement".

Et malgré leur amour réel, l'humoriste précise qu'il s'agit bel et bien d'une "fiction absolue" : "Ce n'est pas un documentaire, ça n'intéresserait personne mais je n'aurai jamais osé monter cet Everest scénaristique sans Doria. Si elle n'avait pas été sous mes yeux au quotidien, si elle n'avait pas validé ce projet, je n'aurai jamais commencé par un film de cette ampleur", a-t-il commenté.

Le dramaturge a expliqué plus précisément les origines de son film, lors d'un entretien au journal Ouest-France : "On est parti d'un travail d'écriture très rapide et gai, avec Doria Tillier. On a repris des impros sur le couple qu'on fait ensemble depuis des années, sans penser au cinéma", explique-t-il. De son côté, Doria Tillier a déclaré au magazine Elle : "C'est une extrapolation non pas de notre histoire, mais de mon histoire, de la sienne. On a tous eu des histoires d'amour", a-t-elle annoncé. Pour autant, leur histoire à eux est bel et bien officielle : "La vérité, on ne s'en cache pas, c'est que, oui, on est ensemble. Enfin, à l'heure où je vous parle. Pendant le tournage du film, on l'était, et aujourd'hui aussi", a déclaré Doria Tillier.