publié le 26/02/2017

C'est une émission très riche que va proposer Michel Drucker ce dimanche, avec la présence de Florence Foresti et Mathieu Kassovitz, qui seront à l'affiche à partir du 8 mars dans les salles, de "De plus belle", un film réalisé par Anne-Gaëlle Daval. Virginie Lemoine viendra également s'installer sur le canapé rouge pour parler de son actualité très fournie, puisqu'elle joue actuellement la pièce de théâtre "Piège mortel" et qu'elle met en scène une autre pièce, "Le bal" et une comédie musicale, "31".



Michel Drucker recevra aussi Nicolas Bedos et Doria Tillier à l'occasion de la sortie de "Monsieur et Madame Adelman". Un film réalisé par Nicolas Bedos et co-scénarisé par Doria Tillier, sa compagne dans la vie, qu'il retrouve aussi au casting. Julien Dassin, fils de Joe Dassin, viendra parler du spectacle "Les Choeurs de l'Armée Rouge", dans lequel il va chanter, Salle Pleyel à Paris du 22 au 26 mars.

Deux humoristes seront aussi de la partie, puisque Bernard Mabille viendra présenter son nouveau spectacle "Bernard Mabille de la tête aux pieds", alors qu'Ary Abittan, qui est actuellement à la Cigale avec son one-man show "My Story", passera par l'émission avant de partir en tournée dans toute la France.