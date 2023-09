"That '70s show" : Danny Masterson, star de la série, condamné à 30 ans de prison pour viols

Danny Masterson, star de "That '70s show"

Trois mois après sa condamnation en juin pour deux viols, la sentence est tombée pour Danny Masterson. À 47 ans, l'acteur de la série That '70s Show passera les trente prochaines années de sa vie derrière les barreaux. Membre de l'Église de scientologie, dont font partie ses deux victimes, le comédien a appris sa peine - qui atteint sa durée maximale - jeudi 7 septembre, prononcée par un tribunal de Los Angeles.

Seules deux des trois plaignantes initiales ont été reconnues comme victimes par la justice. Ces dernières accusaient la star de les avoir violées à son domicile d'Hollywood Hills, entre 2001 et 2003. Des accusations émises en 2017, dans le sillage de l'affaire Weinstein, et que Danny Masterson a toujours réfutées.

"M. Masterson, vous n'êtes pas la victime", a martelé jeudi la juge Charlaine Olmedo en prononçant la peine. Elle a également ordonné son inscription au fichier des délinquants sexuels. L'une des victimes a par ailleurs pris la parole, s'adressant à son agresseur : "Tu aimes (…) faire du mal aux femmes. Tu as vécu ta vie derrière un masque, comme deux personnes. Mais la vraie personne est assise ici", a-t-elle déclaré.

Père d'une fille de 9 ans et star du petit écran

Danny Masterson est marié à l'actrice Bijou Phillips, avec qui il a une fille de 9 ans. Il s'est fait connaître à la fin des années 1990 pour son rôle de Steven Hyde, squatteur du sous-sol des héros, et fan de rock rebelle dans la série That '70s Show, aux côtés de Mila Kunis et Ashton Kutcher.

Il est également apparu plus récemment aux côtés de ce dernier dans la série de Netflix The Ranch, mais en avait été débarqué en 2017 après que la police de Los Angeles a confirmé enquêter sur des accusations d'agression sexuelle à son encontre. Il avait été arrêté en juin 2020.

