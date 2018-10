VIDÉO - Benoît Poelvoorde chute en plein direct et provoque un fou rire

publié le 24/10/2018 à 14:34

La scène a rendu hilare tout le monde autour de la table. Invité dans l'émission d'Anne-Élisabeth Lemoine - C à Vous - le lundi 22 octobre 2018, Benoît Poelvoorde est venu présenter, avec Philippe Katerine et Gilles Lellouche, le film Le grand bain. Très enthousiaste, le comédien belge est tombé en plein direct, l'un des pieds sa chaise s'étant cassé. La scène a provoqué un fou rire collectif.



"C'est le pied, c'est pas moi. On m'a agressé ! (...) Je suis trop gros", a-t-il lancé avec humour avant de continuer : "J'espère que vous avez une bonne assurance". Ce à quoi Gilles Lellouche a répondu : "C'est bien fait pour ta gueule". Anne-Élisabeth Lemoine et son équipe ont ainsi assisté à un drôle de spectacle, à l'image du long-métrage de l'acteur 46 ans, sorti ce mercredi 24 octobre 2018.

Benoît Poelvoorde avait d'ailleurs avoué dans Laissez-vous tenter que Gilles Lellouche l'avait obligé à se raser pour les besoins du film. "Il n'y avait plus de coquetterie. (...) On était obligé de se raser à cause de Gilles pour les besoins du film et je pense que l'on n'était pas tous égaux devant la pilosité".

Benoît Poelvoorde, @GillesLellouche et Philippe Katerine étaient nos invités du dîner hier soir. Forcément, tout ne s'est pas passé comme prévu ¿ https://t.co/qlNvxbxFIu #CàVous #LeGrandBain pic.twitter.com/JFksioyDQM — C à vous (@cavousf5) 23 octobre 2018