publié le 31/05/2018 à 20:32

Après le séisme, place aux explications. Jaume Roures, fondateur et président de Mediapro, le groupe espagnol qui a ravi les droits TV du championnat de France à Canal+, a confirmé qu'une chaîne allait bientôt être lancée en France. "Notre projet, c'est de créer une chaîne, de travailler dans un projet stratégique pour développer le football français. Clairement, notre objectif est de créer une chaîne consacrée à 100% au football", a-t-il expliqué au micro de RTL.



Cette chaîne ne vise pas une distribution exclusive et devrait donc être disponible via les différents opérateurs télécoms, si des accords sont trouvés d'ici 2020. À l'heure actuelle, il évoque un abonnement aux alentours de 25 euros. "Je crois que ce sera le maximum du prix (...) Je ne crois pas que ce soit un prix trop haut, nous avons fait des études de marché", a-t-il ajouté.

Jusqu'à 5 millions d'abonnés

Le patron de Mediapro estime qu'en rendant la Ligue 1 plus attractive, il pourrait attirer jusqu'à 5 millions d'abonnés dans un moyen terme. "Pour le moment il y a presque 3,5 millions d'abonnés au foot sur les différents opérateurs français. En Espagne, on a commencé comme cela avec 1,8 million d'abonnés et maintenant on est à 4,6 millions", a précisé Jaume Roures.

Les résultats de l'appel d'offres des droits TV de la Ligue 1 ont été dévoilés mardi 29 mai par la Ligue de football professionnel (LFP) et ont créé la surprise, en laissant Canal+, actuel diffuseur avec BeIN, sur le carreau.