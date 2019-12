"Sur mon canapé, je reçois beaucoup de malades", dit Michel Drucker sur RTL

publié le 19/12/2019 à 19:30

Le 14 janvier 2020, Michel Drucker lance à Rouen la tournée de son spectacle De vous à moi. Le doyen de la télévision a expliqué ce jeudi 19 décembre pourquoi il avait voulu monter seul sur scène. Et la raison rejoint son premier rêve : celui d'être médecin.

"Mon rêve c'était d'être médecin. Mais mon père avant de nous quitter m'a dit 'Finalement tu es devenu un peu un médecin des âmes'. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'être médecin puisque je reçois sur mon canapé beaucoup de malades… avec des pathologies très particulières", a-t-il déclaré sur RTL.

Mais alors de quoi souffre exactement ces personnes qu'il reçoit sur son canapé rouge tous les dimanches ? "Égocentrisme, crise de parano… tous les maux qui touchent les gens célèbres, qui sont tous des inquiets. Donc je les soigne à ma manière".

Michel Drucker se qualifie même de "starologue" du métier. Il explique qu'il reçoit souvent les confessions de personnalités politiques. "Il ne se passe pas de journée sans que reçoive de coup de téléphone de gens célèbres. Et pas que du métier. Des politiques souvent. Ils me consultent, je fais un premier diagnostic et ensuite je les oriente vers les 85 spécialistes que j'ai dans mon portable. Je suis passionnée par la médecine. Je consulte tout le temps. Et mon cabinet n'est jamais fermé".