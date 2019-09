publié le 18/09/2019 à 19:27

Des petits gestes font parfois la différence. Marie Drucker, présente sur RTL, Un Rien C'est Tout, l'association dont elle est marraine. Celle-ci permet à tous d'être généreux au quotidien avec un principe simple. À la fin de votre parcours d'achat sur internet ou dans les enseignes partenaires vous pouvez donner un euro en plus à la cause de votre choix. Parmi elles : le droit à la dignité, l'enfance et l'éducation, la santé, et l’environnement.

"Tout me plaît dans cet engagement", déclare Marie Drucker sur RTL. "Les entreprises sont en train de prendre conscience qu'elles doivent prendre leur part. Elles ont un rôle social à jouer. Les entreprises qui ne fonctionnent que pour le profit ça ne sera plus tenable", explique-t-elle. "La lutte contre les inégalités n'est pas une option, c'est une nécessité", affirme la journaliste.

"Je l'ai beaucoup aimé parce qu'on peut toucher plusieurs causes et je voulais pouvoir aider le plus possible de personnes", déclare Antoine Griezmann, également parrain de l'association, au micro de RTL.

Marie Drucker a également une autre actualité. La journaliste présente en collaboration avec Sidonie Bonnec un tout nouveau podcast baptisé Nouvelles mères pour RTL Originals, le label de création originale de RTL.