"Quelle époque !" : ce qu'il faut attendre de la nouvelle émission présentée par Léa Salamé

L'événement télévisuel du week-end, c'est le démarrage samedi à 23h25 de Quelle époque !, sur France 2, un talk-show assuré par le trio Léa Salamé, Christophe Dechavanne et Philippe Caverivière. Si le duo Salamé-Dechavanne parait défier toute logique sur le papier, c'est écrit que ce sera un talk-show drôle et festif.

Nous avons récemment rencontré le trio. Désormais à la tête d'un show, partagé l'an dernier avec Laurent Ruquier, Léa Salamé nous a planté le décor de l'émission. "Tous les samedis soirs sur France 2, on va essayer de brasser l'époque, où tu peux avoir un homme politique à côté d'une influenceuse, d'une actrice, d'un intello...", explique-t-elle.

"Il se passe quelque chose, avec deux stars à côté de moi. Christophe Dechavanne qui fera son grand retour et je suis hyper heureuse. Je trouvais ça un peu injuste qu'on ne le voit plus à la télé, et Philippe Caverivière, je me suis battue pour le garder", ajoute-t-elle.

De son côté, Christophe Dechavanne l'affirme, il ne sera pas le "Laurent Baffie" de Léa Salamé. "Pas du tout, je ne suis pas sniper, je n'ai pas ce talent et cette méchanceté", dit-il. Ni Philippe Caverivière d'ailleurs, qui avoue que "Baffie va mille fois plus vite que (lui)".

