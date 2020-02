publié le 13/02/2020 à 12:41

Carnet rose ou bleu pour Sophie Turner et Joe Jonas. Comme l'ont confirmé de nombreuses sources au site américain Just Jared, le couple marié en mai 2019 attendrait leur premier enfant.

"Le couple essaye de garder tout cela secret, mais leurs amis et leurs familles sont ravis pour eux", confie ainsi une source à Just Jared, après une première rumeur annonçant la grossesse de l'interprète de Sansa Stark dans Game of Thrones. "Sophie a choisi des tenues pour le tapis rouge et l'extérieur qui s'adaptent à ses nouvelles formes", précise une autre. Pour le moment, les deux représentants des stars ont refusé de réagir cette information, tout comme les deux intéressés.

Sophie Turner avait annoncé ses fiançailles avec Joe Jonas en 2017 à ses fans sur Instagram. Le couple s'est ensuite marié lors d'une cérémonie privée en petit comité à Las Vegas en mai 2019, avant de s'unir "en grande pompe" un mois plus tard en France, au Château de Tourreau en Provence.