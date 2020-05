publié le 14/05/2020 à 12:53

C'est donc officiel : Sophie Tuner est enceinte. Les médias américains ont publié des photos de l'actrice avec son baby bump, lors d'une marche dans les rues de Los Angeles avec son époux Joe Jonas.

L'interprète de Sansa Stark dans la série Game of Thrones et de Jean Grey dans les films X-Men n'a pas officiellement annoncé l'heureux évènement. Des rumeurs sur sa grossesse avaient été relayées en février dernier, par la presse américaine. Sur les photos publiées par le média américain Page Six, on voit Sophie Tuner et Joe Jonas, portant des masques, dans les rues de la Cité des Anges. Selon une source qui s'est confiée au média américain US Weekly, l'actrice pourrait accoucher "au milieu de l'été 2020" et serait enceinte de "quatre mois".



Sophie Turner avait annoncé ses fiançailles avec Joe Jonas en 2017 à ses fans sur Instagram. Le couple s'est ensuite marié lors d'une cérémonie privée en petit comité à Las Vegas en mai 2019, avant de s'unir "en grande pompe" un mois plus tard en France, au Château de Tourreau en Provence.