Serge Gainsbourg : "Un être singulier au talent très fort", se souvient Philippe Labro

publié le 28/02/2021 à 22:51

À l'approche des trente ans de la mort du chanteur Serge Gainsbourg, décédé à l'âge de 62 ans le 2 mars 1991, le journaliste Philippe Labro est revenu sur son amitié avec le célèbre compositeur et parolier. Il a publié son autobiographie, intitulée J'irais nager dans plus de rivières (éditions Gallimard), dans laquelle il raconte notamment comment il a composé en une seule nuit un album pour Jane Birkin. Un précieux "moment de création", se souvient-il, partagé avec un "être différent des autres".

Serge était "un compositeur incroyable" : un parolier, compositeur et interprète, capable de s'adapter et qui travaillait "des nuits entières". "Il a toujours eu de la facilité et un talent très fort", explique le journaliste, rappelant que les démons de Gainsbourg lui permettaient aussi de décupler ses inspirations.

"Il souffrait de l'alcoolisme dont il était conscient, mais qu'il n'arrivait pas à contrôler", raconte Philippe Labro. "C'est peut-être parce qu'il n'y avait ni harmonie, ni équilibre" dans sa vie, "qu'il nous a proposé autant de génie". En d'autres termes, un être "singulier et différent", et un caractère de contrastes : "pointu et irascible" mais aussi capable, par ailleurs, "d'être très tendre et généreux".