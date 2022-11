"Sept à Huit" : "Je perdais la tête" face au succès, confie Claudio Capéo

Crédit : Eric Dervaux / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Passer de l'ombre à la lumière n'est pas toujours facile. Invité du "Portrait de la semaine" dimanche 27 novembre dans l'émission Sept à Huit, le chanteur Claudio Capéo s'est confié auprès d'Audrey Crespo-Mara au sujet des difficultés rencontrées au début de sa carrière.

Ancien participant de la cinquième saison de The Voice, Claudio Capéo n'a pas remporté le télécrochet, mais son succès a été fulgurant. Après son tube Un homme debout, l'artiste a enchaîné les promotions et les concerts. "Je ne rentrais plus à la maison, donc je ne voyais déjà pas ma femme, pas mes gosses [...] Comment voulez-vous que je puisse encore aller voir mes parents", a expliqué le chanteur, assurant avoir perdu de vue l'essentiel.

La notoriété, les strass et les paillettes ont même fini par le conduire à la dépression. "Ce n'était pas ma vie", a-t-il indiqué, avouant par ailleurs avoir plusieurs fois pensé au pire : se "foutre en l'air". "J'étais un salopard à ce moment-là, parce que je ne pensais même plus à mes enfants", a poursuivi le chanteur, qui semble désormais plus à l'aise dans ses baskets.

