"Sept à Huit" - Serge Lama se confie sur la fin de sa carrière : "C'est une forme de fin de vie"

"J'ai mal tout le temps. Je suis tombée à plusieurs reprises et à 77/78 ans, je me suis demandé ce que j'allais pouvoir faire de plus sur scène et pour quelle raison je voulais y aller encore. J'ai une épouse merveilleuse, j'ai de la chance, je suis heureux... Qu'est-ce que j'aurais fait de plus sur scène ? Je me suis regardé en face et c'est ce qui m'a fait renoncer à ma tournée d'adieu."

Audrey Crespo-Mara consacrait son portrait de la semaine au chanteur Serge Lama dans l'émission "Sept à Huit". Le chanteur s'est confié sans tabou sur sa fin de carrière. "Un homme de 80 ans sur une scène, c'est ridicule. J'ai pris cette décision parce que je ne veux plus et parce que je ne peux plus", a ainsi déclaré Serge Lama en évoquant l'annulation de sa tournée d'adieux et il l'admet, cette fin de carrière, "c'est une forme de fin de vie".

Pour autant, Serge Lama ne voit pas l'ouverture du débat de la fin de vie comme une potentielle opportunité. "Je crois qu'il y a une force supérieure et cette force a besoin que nous, les humains, nous allions jusqu'au bout de ce qui, pour moi, est déjà un calvaire depuis mes 22 ans", a-t-il déclaré. "Il faut que je vive ce calvaire jusqu'au bout et que j'assure. C'est mon devoir vis-à-vis de vous de me battre jusqu'au bout."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info