Magali m'appelle en panique, on se voit. On se retrouve pour causer à la terrasse du Flunch, près du Trocadéro, à Paris. Je prends un onglet, Magali un saumon à l'oseille, Magali elle aime bien l'oseille. Elle me raconte son actualité, mais ça ne va pas fort. À cause d'un reportage de Complément d'Enquête.

L'émission aurait dépeint le monde des influenceurs, donc le business de Magali Berdah, de façon un peu négative. On va dire aux enfants qui les suivent : "Vos idoles sont des demeurés ?" Et bien oui ! J'étais dégoûté de faire la peine aux enfants comme ça.

Magali, bonne copine, toujours la main sur le cœur, me dit : "Justement, Sébastien, si tu ne vas pas mieux, va sur le compte Instagram de Nabilla, elle vend jusqu'à minuit, avec un super code promo, des antidépresseurs bio, à base de mazout et d'urine de pangolin. Achète ça les yeux fermés, c'est hyper efficace".

Surtout, j'ai confié à Magali, qui est une amie : "Mag' si ton business part en sucette, c'est pas tant à cause du reportage, c'est surtout qu'il te faut de nouveaux influenceurs. Il faut virer Ludivine des Anges et Dylan des Marseillais contre les Ch'tis, c'est fini, ils sont has-been. Il te faut de nouveaux influenceurs avec qui il n'y aura pas de souci, pas de polémique, qui sont jeunes, modernes, tendance... Yves Calvi par exemple".

