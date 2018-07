Rose Laurens, interprète du tube "Africa", est décédée à l'âge de 65 ans

publié le 30/04/2018 à 10:40

"Elle vous a fait danser par millions en créant Africa et en chantant Quand tu pars, et des dizaines d'autres titres. La flamme de Rose Laurens vient de s'éteindre à la suite d'une longue maladie." La chanteuse, qui a marqué les années 80 avec son tube Africa, est décédée à 65 ans dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 avril, des suites d'une longue maladie. Son compagnon Christian Soulié a annoncé la nouvelle dans un communiqué.



Après la parution de plusieurs singles dans les années 70, Rose Laurens, de son vrai nom Rose Podwojny, décroche un rôle dans la comédie musicale Les Misérables en 1980.

Elle sort son premier album en 1982, Déraisonnable (disque d'or), écrit par le compositeur Jean-Pierre Goussaud qui a notamment collaboré avec Dalida et Céline Dion. C'est sur cet album que figure le titre Africa qui s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires.

> Rose Laurens : Africa - 1982

Ce tube a été remis au goût du jour il y a quelques semaines par Julien Doré qui en a fait une reprise en duo avec Dick Rivers. Le chanteur a rapidement réagi sur Twitter à la triste nouvelle.



Il y a des roses qui ne fanent jamais, des parfums qui restent.

Triste nouvelle ce matin.

Tendres pensées à sa maman & ses proches ¿ #RoseLaurens pic.twitter.com/mgs2nbE7PI — Julien Doré (@jdoreofficiel) 30 avril 2018

Au total, Rose Laurens a sorti une petite dizaine d'albums, et a notamment collaboré avec Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, Yves Duteil et plus récemment Pierre Palmade, avec qui elle a écrit son dernier album, ADN, avec lequel elle s'est produite en 2016 sur la scène parisienne du Cabaret Sauvage.



Rose Laurens a joué en 2001 dans L'Ombre d'un géant, la comédie musicale de François Valéry. Elle a également participé en 2007 à la tournée RFM Party 80 aux côtés d'autres célébrités de cette période, comme Lio et Début de Soirée.