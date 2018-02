publié le 07/02/2018 à 11:23

Julien Doré prépare déjà son retour. Auréolé du Prix RTL de l'album de l'année avec & (Esperluette) écoulé à 500.000 exemplaires, il avait clôt l'année 2017 en beauté avec deux concerts à l'Accor Hôtel Arena. Mais le chanteur ne s'arrête pas là puisqu'il vient de faire une annonce surprise.



L'artiste de 35 ans publiera un nouvel album intitulé Vous & Moi. Un disque où il revisitera douze chansons réenregistrées en formule acoustique. On retrouvera dans l'opus de nouvelles versions de Coco Câline, Porto Vecchio, Le lac, Sublime & silence. L'album comportera aussi deux reprises : Aline de Christophe et Africa de Rose Laurens en duo avec Dick Rivers.

Le nouvel album Vous & Moi de Julien Doré sortira le 2 mars prochain. Il enchaînera avec une tournée solo acoustique d'une trentaine de dates, dans les petites salles à partir du 11 avril 2018.

> Julien Doré - Eden (Acoustic) (Audio)

Également dans Laissez-vous tenter

Dans l'actualité musicale, Dany Brillant signe son grand retour. Le chanteur vient de publier son dixième album intitulé Rock And Swing. Dix morceaux et un concept plutôt explicite : mélanger le rock et le swing. Dany Brillant partira en tournée dès le 17 mars. Il chantera notamment à la Salle Pleyel à Paris les 2 et 3 juin.



Autre retour, celui de la chanteuse Juliette. Elle publie son neuvième album J'aime pas la chanson. Un titre au nom provocateur enregistré dans les conditions du live avec un piano. Le disque est composé de 12 morceaux caustiques, attachants et délicats. Ce nouveau disque sort vendredi 9 février, jour du début de sa nouvelle tournée. Elle chantera notamment Salle Pleyel à Paris le 12 avril.