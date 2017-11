publié le 02/11/2017 à 12:30

Cela faisait sept ans qu'il n'avait pas fait de seul en scène ! Pierre Palmade, qui a fêté ses 30 ans de carrière en juin dernier, revient enfin avec un nouveau one-man-show. Aimez-moi, c'est le titre de ce spectacle que l'humoriste jouera lors d'une tournée dans toute la France et notamment au Théâtre du Rond-Point à Paris du 5 au 31 décembre prochains.

"Aimez-moi", le nouveau seul en scène de Pierre Palmade

"Sketchs, saynètes, puzzle hilarant de figures humaines, galerie éclatée de portraits nourris à ses trente ans de carrière, Pierre Palmade revient, égal à lui-même, mais grandi, toujours ahuri devant les folies des hommes, en Buster Keaton de la parole.

Il a tout fait, Pierre Palmade. Même un album de chansons interdites aux moins de trente ans. Et de la télévision, de la scène, du théâtre de boulevard, de grand standing, du cabaret, du cinéma et des shows à plusieurs. Il débutait à vingt ans dans La Classe avec Fabrice et toute la bande. Il a détrôné toutes les valeurs sûres du one-man-show avec huit spectacles solos, en complicité avec Sylvie Joly, Muriel Robin ou Michèle Laroque. Il a composé une Pièce montée pour Jacqueline Maillan et cousu un rôle de père pour Pierre Richard. Il a envoyé Line Renaud jouer les Fugueuses. Il a fondé sa troupe, famille choisie rien qu’à lui, comédiens et comiques réunis dans des pièces taillées sur mesure, Le Fils du comique et compagnie.



Il a eu plusieurs vies, autant de grands écarts. Mais il revient aujourd’hui à la source de son art, à son amour de la scène en solitaire, à ses figures d’ébahis, de naïfs magnifiques ou de patriarches à mauvaise foi bétonnée. Il repart à l’aventure d’un tout nouveau spectacle : sketchs, puzzle hilarant de figures humaines, galerie éclatée de portraits nourris à ses trente ans de carrière. Il revient, égal à lui-même, mais grandi, toujours ahuri devant les folies des hommes, leur football, leur pouvoir, leurs scrabbles. Avec ses hanches qui se cassent, ses coups d’épaule, sa tête d’enfant, moineau tombé de haut, il reste abasourdi face aux absurdités de la vie. Buster Keaton de la parole, il accumule catastrophes et rires en cascade." Pierre Notte

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Edouard Dutour, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

