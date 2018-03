publié le 28/04/2017 à 21:48

Yves Duteil publie Et si la clé était ailleurs aux éditions Médiaspaul. Un livre où récit de vie et quête spirituelle se mêlent au fil des pages. "Je crois que c'est un chemin de spiritualité qui m'a conduit depuis l'enfance, jusqu'à aujourd'hui, à être ce que je suis aujourd'hui, c'est à dire quelqu'un qui cherche, qui a besoin de comprendre. La meilleure manière de comprendre c'est quand même de coucher ses idées sur le papier et d'essayer de les mettre en forme", explique le chanteur de 67 ans.



"Je me suis lancé dans l'aventure et c'était une vraie aventure intérieure", confie-t-il. "Une aventure qui m'a fait découvrir mes propres cheminements, à travers les rencontres, les lectures, les passions et puis, tout ce qu'on ne dit pas. Tout ce chemin qui consiste à écouter le silence pour entendre ce qu'il en sort", explique Yves Duteil.

Depuis son enfance et avec son frère, l'artiste a toujours "voulu comprendre comment fonctionnait le monde". L'artiste regrette cette habitude de schématisation automatique qui ne permet pas de rendre compte de la complexité du monde.

Dans l'esprit d'Yves Duteil, spiritualité ne signifie pas religion. "J'ai eu cette particularité de naître dans une famille juive et d'être baptisé et ce baptême, que je le veuille ou non, m'a marqué. Il en reste une trace et je me sens à la fois d'une religion, pas d'une religion, d'une culture, pas d'une culture. Je suis judéo-chrétien et j'avais beaucoup de mal à assumer. Je me sens rebelle à toute forme d'idéologie", explique Yves Duteil.