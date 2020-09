publié le 09/09/2020 à 14:52

Ce mardi 8 septembre, les réseaux sociaux s'embrasaient après des accusations d'agressions sexuelles à l'encontre des rappeurs Moha le Squale et Roméo Elvis. Dans une publication sur son compte Instagram, le second reconnaît "avoir utilisé ses mains de manière inappropriée sur quelqu'un, croyant répondre à une invitation qui n'en était pas une".

Le musicien belge "regrette sincèrement ce geste" et "réitère publiquement les excuses déjà exprimées de nombreuses fois en privé et en personne". Il affirme par la suite n'être "pas fier de cette situation" et espérer "servir d'exemple à ne pas suivre".

Plusieurs rappeurs ont été visés par des accusations similaires sur Twitter sous le hashtag "#BalanceTonRappeur". Une utilisatrice avait indiqué, sans autres détails, que Roméo Elvis l'avait "agressée sexuellement", avant de diffuser des captures d'écrans d'une conversation qu'elle aurait eu avec le rappeur et dans laquelle il reconnaîtrait son geste.