Édouard Philippe ira voir le film de Roman Polanski

et AFP

publié le 21/11/2019 à 17:44

Faut-il aller voir le film J'accuse de Roman Polanski ou renoncer ? Le premier ministre Édouard Philippe a choisi son camp en déclarant jeudi 21 novembre au micro de France Inter qu'il irait "parce qu'il s'agit apparemment d'un bon film".

"Je vais aller le voir avec mes enfants", parce que " l'affaire Dreyfus est un sujet qui me passionne depuis très longtemps et parce que ceux qui l'ont vu m'ont dit que c'était un bon film", a-t-il ajouté.

Une nouvelle fois accusé de viol et de violences et cette fois-ci par la française Valentine Monnier, pour des faits qui se sont déroulés dans les années 1970, le cas de Roman Polanski, le réalisateur de J'accuse divise le gouvernement. Ces derniers jours la porte-parole de l'exécutif Sibeth Ndiaye et la secrétaire d'État Marlène Schiappa ont assuré qu'elles n'iraient pas voir le film, sans pour autant appeler au boycott.

"J'accuse" en tête du box-office français

Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, la garde des sceaux Nicole Belloubet et le ministre de la Culture Franck Riester, ont eux choisi de rester vague à ce sujet. "Le sujet m'intéresse beaucoup", a ainsi déclaré la ministre de la Justice dans un entretien au JDD publié le dimanche 17 novembre. "Pour autant, comme l'a dit mon collègue Riester, une œuvre, si grande soit-elle, n'excuse pas les éventuelles fautes de son auteur".

Le Premier ministre a expliqué que les ministres étaient évidemment libres de prendre publiquement position."Ils ont le droit, je ne vais pas dire aux membres du gouvernement vous allez voir ce film, vous n'allez pas voir ce film. Mais enfin, dans quel monde vit-on ?", a-t-il ajouté.

Le film "J'accuse" consacré à l'Affaire Dreyfus a pris mercredi la tête du box-office français avec plus de 500.000 spectateurs pour sa première semaine en salle, malgré les polémiques sur son réalisateur qui embarrasse le cinéma français.