Robert Capa "L'homme qui s'est inventé lui-même"

publié le 23/03/2019 à 15:30

Robert Capa n'a jamais existé. Pas de racines, pas de drapeau, pas de maison. Toute sa vie, il ne fut qu'une ombre. Une silhouette floue, identique à ses photos en noir et blanc qui un jour allaient lui donner un nom. Et le rendre célèbre pour l'éternité...



Robert Capa est né aux premières lueurs du 20e siècle, à Budapest, en Hongrie sous une identité que l'histoire a aujourd'hui oublié, Endré Friedmann. Et avec une anomalie que sa mère va aussitôt célébrer comme un signe divin : un petit doigt supplémentaire à l'une de ses mains. Sa mère en est convaincue : Endré est un enfant spécial et il sera donc un homme hors norme.



Les Friedmann, Julia la mère, Deszo le père, tiennent un atelier de couture. Ils sont juifs, sans le sou, sans beaucoup d'avenir. Le futur Robert Capa grandit dans une misère noire...Les bas quartiers de la ville...Il porte des habits déchirés, n'a pas un sou en poche et son école est le plus souvent celle de la rue...C'est ici que Capa apprend la débrouille, la malice, les petites combines...



Capa a dix sept ans, le teint brun, un corps élancé, un sourire ravageur, de belles mains...Il pourrait prétendre à un avenir radieux mais sa vie va être balayée par le vent de l'histoire ...En ces années trente, la vieille Europe tremble et la Hongrie avec. La chasse aux Juifs et aux communistes est ouverte...Le jeune Capa a déjà les deux étiquettes...Il va donc fuir, sans savoir que ce saut dans l'inconnu durera toute une vie...





Celui qui ne s'appelle pas encore Robert Capa débarque donc à Berlin, encore accueillante....Un sans papier qui n'a pas de quoi payer sa chambre de bonne, tellement affamé qu'il vole les côtelettes destinées, au chien de sa logeuse...Il lui faut travailler...A Budapest, Eva, une amie d'enfance, lui avait montré le fonctionnement d'un appareil photo...Capa n'avait pas été passionné par cette démonstration, mais peu importe, la photo est le moyen le plus simple de sortir de la misère..."J'ai décidé de devenir photographe car c'était le métier qui ressemblait le plus au journalisme pour quelqu'un qui ne parle pas un mot d'allemand" dira t-il dans un interview...



Capa apprend donc un langage qui va lui servir de passeport: celui des images...Assistant dans une agence berlinoise, il découvre les mystères de la chambre noire...Puis un jour reçoit son premier appareil, un Leica, avec lequel il va photographier une légende...Léon Trotsky venu doner à Berlin un meeting sur la Révolution Russe...Capa ne le sait pas mais dans huit ans, il photographiera au Mexique le cercueil de Trotsky, assassiné à coups de marteau, et immortalisera sa veuve en train de s'évanouir...



Robert Capa est donc parti pour écrire l'histoire mais l'histoire le rattrape, lui le juif hongrois désormais indésirable en Allemagne...C'est donc à Paris qu'il va chercher un nouvel asile...Et c'est ici, dans la capitale française, que Endré Friedmann va définitivement devenir Robert Capa..."L'homme qui s'est inventé lui-même" comme écrira l'un de ses amis...