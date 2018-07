publié le 29/04/2018 à 21:28

La réforme prévue par le gouvernement de l'audiovisuel public va-t-elle avoir l'effet d'un big bang ? Nicolas Curien, le président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA), affirme ne pas connaitre le contenu de cette réforme prévue avant la fin de l'année. "Nous n'en connaissons pas la tournure (...) nous ne sommes pas dans le secret des dieux" confie Nicolas Curien, au micro de RTL,



Il déclare cependant être "en contact avec les cabinets du ministère de la Culture". Concernant un potentiel retrait du pouvoir du CSA de nommer les différents patrons des groupes de l’audiovisuel public, son président déclare : "Pas de patriotisme institutionnel, on ne s'accroche pas à tout prix à ce pouvoir". Même si selon lui, le CSA fait pour l'instant ce travail "mieux que convenablement".

"Nous avons plus de 1.000 dossiers par an, nous avons de quoi nous occuper en dehors de ce pouvoir de nomination", assure-t-il. Et ce qui parait le plus important pour Nicolas Curien, c'est de pouvoir réguler les chaînes de France Télévisions ou de Radio France.

Les potentielles économies prévues dans la future réforme de François Nyssen, ministre de la Culture, "peuvent mettre en danger la qualité des missions du service public", selon Nicolas Curien. Et de poursuivre : "Il faut un budget suffisant et les économies de coût ne sont pas une fin en soi".



Concernant la révocation par le CSA de Mathieu Gallet de la présidence de Radio France après une condamnation pour favoritisme, Nicolas Curien rejette les accusations d'une décision prise sous la pression du ministère de la Culture. "On a pris cette décision avant que la ministre fasse une annonce et on a agit en totale indépendance. Être indépendant, ce n'est pas forcément prendre une décision surprenante".

