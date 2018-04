"On n'est pas couché" : "Un grand grand intervieweur", Angot fait l'éloge de PPDA

publié le 29/04/2018 à 05:19

L'ancien présentateur du JT de TF1 Patrick Poivre d'Arvor a eu les faveurs de Christine Angot, samedi 28 avril sur le plateau d'On n'est pas couché. Invité par Laurent Ruquier pour présenter Patrick et ses fantômes, un spectacle de théâtre dans lequel il est à l'honneur, l'homme a vu ses talents de journaliste salués par la polémiste.



"Ce qu'on connaît de Patrick Poivre d'Arvor, essentiellement, c'est le journal. Ça, on n'y échappe pas", a-t-elle tout d'abord commencé. "Mais il y a un autre aspect, c'est quelqu'un qui est passionné et qui veut faire découvrir les choses, mais surtout les gens qui ont fait les choses (…) je crois que c'est pour ça que les gens aiment Patrick Poivre d'Arvor", a ensuite renchéri l'écrivaine.

C'est un grand grand grand intervieweur"

Mais loin de s'en tenir à ces amabilités, Christine Angot a poursuivi sur l'expérience personnelle qu'elle a eue de l'ancien présentateur du JT. "Je sais, pour avoir été dans la situation une ou deux fois, que quand il fait une interview, toutes les choses que vous ne voulez pas dire, vous ne savez pas comment, mais vous les avez déjà dites avant qu'il ne pose la question, c'est quelque chose d'incroyable, a assuré l'écrivaine, martelant : Je n'ai jamais vu ça, c'est vraiment un grand grand grand intervieweur."

Un compliment qui a fait mouche auprès du journaliste qui lui a rendu la pareille. "Il y a quelques années, j'avais reçu le livre d'une jeune femme, qui m'avait vraiment emballé. J'avais invité cette jeune femme, et elle est ici sur scène", s'est-il remémoré, faisant référence à Christine Angot. "Ça me fait plaisir de la retrouver parce que j'ai suivi son chemin, et parfois on se dit : 'Je ne me suis pas trompé ce jour-là. Quand on a lu ce livre, on savait qu'il y avait quelque chose.'", a-t-il finalement terminé.