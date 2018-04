"The Voice" : Nikos Aliagas s'exprime pour la première fois sur l'affaire Mennel

Nikos Aliagas présente le télé-crochet "The Voice" sur TF1

publié le 27/04/2018 à 13:45

Il s'exprime pour la première fois. Après plusieurs mois de silence, Nikos Aliagas, présentateur emblématique de The Voice a réagi sur l'affaire Mennel. La candidate avait quitté le concours de TF1 après la parution d'anciens messages controversés qu'elle avait publié sur les réseaux sociaux.



En février dernier, Mennel Ibtissem participait à la septième saison de The Voice, où elle a interprété la chanson Hallelujah de Leonard Cohen. Une prestation saluée par les quatre coachs. Mais le rêve tourne au cauchemar pour la candidate de 22 ans. Après son passage dans l'émission, d'anciens messages controversés sur les attentats de 2016 publiés par la jeune femme sur les réseaux sociaux ont refait surface, l'obligeant à s'excuser avant de se retirer du concours.

Tandis que TF1 jugeait "responsable" la décision de la candidate, Nikos Aliagas témoigne sur la controverse. "Il y a des choses qui ont été dites, Mennel les a regrettées. Nous, on est là pour divertir, pas pour répondre aux polémiques", déclare l'animateur dans un entretien accordé à TV Mag avant de poursuivre. "À partir du moment où ça prenait de telles proportions et qu’il y avait une cannibalisation de la personne, je crois qu’elle a bien fait de sortir de l’émission pour se protéger et pour pouvoir continuer à faire sereinement de la musique".

Alors que Mennel devait prendre part aux shows en direct, qui ont débuté samedi dernier, l'ancienne participante continue de préparer activement son premier album.