publié le 17/08/2020 à 15:06

À la télé ce lundi 17 août deux choix pour votre programme télé. Un pour les parents, un pour les enfants... On va commencer par les parents et une nouvelle série documentaire formidable sur France 3 baptisé Recherche héritiers... Un coup de projecteur sur le travail des généalogistes successoraux; ce sont eux que les notaires appellent pour rechercher des héritiers d’un défunt dont ils doivent régler la succession. C'est une véritable enquête. Tels des détectives, les généalogistes s'attachent d'abord à reconstituer, avec les informations dont ils disposent, un arbre généalogique... Mais parfois, leur travail provoque d'immenses bouleversements familiaux.

Dans ce documentaire, plusieurs choses nous ont frappé : la grande humanité des protagonistes, des notaires, ces derniers confidents des disparus... et puis des généalogistes successoraux face aux héritiers. Ils prennent le temps d'expliquer, de rassurer.

Pour les plus jeunes qui gooûtent encore aux joies des vacances M6 propose ce soir Les Nouvelles Aventures d'Aladin avec Kev Adams. Film dézingué par la critique à l'époque de sa sortie en 2015... Et pourtant l'un des plus gros succès populaire cette année-là. Il faut voir ça comme une parodie. En piste Kev Adam, Eric Judor ou encore Jean-Paul Rouve.