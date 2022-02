Qui est ASAP Rocky, le compagnon de Rihanna ?

La nouvelle a fait le tour du monde. Alors que ses fans attendaient désespérément un nouvel album, Rihanna a révélé son ventre arrondi lors d'un shooting photo aux côtés de son compagnon, A$AP Rocky.

Le rappeur, moins connu du grand public français, est également une superstar du rap américain. Né le 3 octobre 1988 à New York, Rakim Athelaston Nakache Mayers trouve très rapidement refuge dans le rap, alors qu'il baigne dans un univers de drogue et de pauvreté. Il perd très tôt son grand frère en 2001, assassiné sur fond de trafic de drogue. En 2012, son père meurt à cause d'une histoire de drogue tandis que sa petite sœur décède d'une overdose en 2016.

Le rap constitue donc une thérapie pour le New-Yorkais. Grâce à ses deux albums At. Long. Last. ASAP (2015) et Testing (2018), il s'impose comme une figure du rap à travers le monde, en plus de ses collaborations avec Alicia Keys, Selena Gomez ou la première partie de Drake.

La mode, une deuxième passion

Grimper les marches du Metropolitan Museum de New York pour le MET Gala 2021 avec un pardessus de matelas multicolore. A$AP Rocky peut désormais se le permettre. Le rappeur est également un mannequin influent de la modosphère. En 2016, il devient d'ailleurs égérie de la maison Dior.

Depuis, le compagnon de la star barbadienne a aussi posé pour Zalando, Under Armour ou encore Calvin Klein. Sans oublier les différentes apparitions aux Fashion Weeks à travers le monde, souvent aux côtés de la future mère de son premier enfant avec qui il est en couple depuis décembre 2020.

En juin 2021, lors d'une interview accordée au magazine américain GQ, le rappeur avait publiquement déclaré sa flamme à Rihanna, qu'il avait précédemment fréquentée en 2013, en la qualifiant de "l'amour de (sa) vie". Avant d'ajouter qu'il aurait un "enfant très stylé". Les réseaux sociaux et les fans du couple sont impatients de le découvrir.