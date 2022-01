Rihanna, Sexion d'Assaut, Jenifer, les Stones... Les albums les plus attendus de 2022

Sur scène ou sur disque, quel est le programme pour 2022 ? On commence par une série d'annulations de concerts en ce début d'année... Omicron balaye tout sur son passage et même le phénomène Orelsan, le rappeur-star qui a déjà vendu près de 400.000 exemplaires de son album Civilisation, annule les premières dates de sa tournée. Il devait - comme à son habitude - lancer sa série de concerts à domicile à Caen, le 15 janvier. Problème dès aujourd'hui, et pour au moins trois semaines, les concerts debouts et / ou avec une jauge supérieure à 2.000 personnes en intérieur sont interdits. Conséquence : des dizaines d'événements sont annulés. Alain Souchon, Benjamin Biolay, Eddy de Pretto ou Julien Clerc sont notamment concernés.

Au rayon disques, peu de sorties confirmées mais il y a déjà quelques albums dont on connaît les dates, à commencer par Stromae. Neuf ans après Racine carrée, le Belge publiera son troisième album baptisé Multitude le 4 mars. Renaud reviendra lui aussi au printemps avec un nouvel album. Treize vieilles chansons françaises qui l'ont bercées et qu'il a réenregistrées. Même idée pour Salvatore Adamo qui prépare un album de reprises. Notez les retours de Marc Lavoine la semaine prochaine. Christophe Maé avant l'été avec son septième opus. Alain Chamfort travaille sur son ultime album de chansons inédites, nous a-t-il confié. Tout comme Serge Lama.

Mika est en studio. Tout comme le jeune Foé, Axel Bauer, Christophe Willem, Garou, Benjamin Biolay, Patrick Bruel, Stephan Eicher, DJ Snake. 40 ans après son premier album, Etienne Daho prépare, lui, son treizième disque. Matthieu Chedid aussi est au travail. Il lancera le 8 avril une tournée avec un nouveau groupe de musiciens. Un nouveau projet posthume d'Alain Bashung est annoncé, par ailleurs. Côté rock et rap, Skip The Use ou Hyphen Hyphen ont confirmé de nouveaux projets. La Sexion d'Assaut se reforme pour une tournée et un nouveau disque annoncé le 14 mai. On guettera la tournée du duo PNL. MC Solaar s'apprête à entrer en studio.

Chez les dames, on espère les retours de Christine & The Queens, Camille ou Patricia Kaas. Elles travaillent doucement mais sûrement. Plus concrets, les albums de Jenifer, Shy'm, Jain, Zazie, Cats on Trees ou Jeanne Added sortiront cette année. Véronique Sanson espère aussi boucler son nouveau disque avant la fin 2022. Trois jeunes chanteuses passeront le test du deuxième album en 2022 : Maëlle, Marie-Flore ou Fishbach qui annonce son retour le mois prochain.

Et sur la scène internationale...

On passe aux artistes internationaux...Beyoncé travaille sur son septième album. On rêve toujours d'un neuvième opus pour Rihanna, six ans après Anti. Feist, Avril Lavigne, Selah Sue, Dolly Parton ou Cardi B seront de retour cette année. Madonna rééditera, elle, ses 17 albums studios. Chez les hommes, The Weeknd prépare un nouvel opus. C'est également le cas de Frank Ocean, Kendrick Lamar, Liam Gallagher, Bryan Adams, Michael Bublé. Jack White annonce deux disques pour l'été. Les groupes Arctic Monkeys, Blink 182, Placebo, The Lumineers, Muse ou Tears For Fears feront leurs retours cette année.

L'événement, sera toutefois les soixante ans des Rolling Stones. Mick Jagger nous a confié en juin dernier qu'il espérait donner des concerts pour célébrer cet anniversaire. Les Stones devraient également publier un nouvel album en 2022, 17 ans après A Bigger Bang.

Côté spectacles, on retient Starmania qui renaîtra 30 ans après la disparition de Michel Berger. Ce sera à partir du 8 novembre à la Seine Musicale, près de Paris. Indochine lancera sa tournée des Stades dès le 21 mai pour célébrer leur 41 ans, du coup. Et Jacques et Thomas Dutronc devraient nous enchanter, en duo dès le mois d'avril.