Rihanna est enceinte de son premier enfant

Les fans de Rihanna attendaient un nouvel album, il faudra patienter un peu. La chanteuse de Diamonds est enceinte de son premier enfant, comme le confirme le site People. Lors d’une sortie à New York ce week-end avec son petit ami rappeur A$AP Rocky, Rihanna s'est fait (volontairement) photographier par le célèbre paparazzi Miles Diggs. Habillée d'un jean lose et d'une longue veste rose, la chanteuse a révélé son ventre arrondi, sublimé par une croix en or et des bijoux colorés.



D'habitude plutôt discrète sur sa vie amoureuse avec A$AP Rocky, l'interprète d'Umbrella n'a cette fois-ci rien voulu cacher.

Rihanna avait évoqué son désir de maternité dans les colonnes du Vogue britannique en mars 2020. À l'époque, la chanteuse était officiellement célibataire et ne voyait aucun inconvénient à faire un bébé toute seule. En femme indépendante et féministe, Rihanna avait une idée bien précise de la maternité : "La seule chose qui puisse vraiment élever un enfant, c'est l'amour".