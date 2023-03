Que se passe-t-il si un astéroïde frappe la Terre ?

Un astéroïde, d'environ 50 mètres de diamètre, est sur une trajectoire qui pourrait l'amener à percuter la terre, le jour de la Saint-Valentin de l'année 2046. Les astronomes estiment que l'objet céleste, baptisé "2023 Dw", aurait une chance sur 1.584 d'atterrir sur notre planète. Quelles seraient les conséquences de cet impact ?

"C'est ce que l'on appelle un 'city killer', c'est-à-dire un tueur de villes" explique Marie-Ange Sanguy, rédactrice en cheffe du magazine Espace et Exploration. Elle précise : "C'est en gros une ville, une région qui vont être détruites par son impact. Le temps qu'on le détecte et qu'il arrive, on a le temps de procéder à des systèmes de sauvegardes, entre autres l'évacuation de toute la zone où il est censé arriver."

Une éventualité qui est rendue moins certaine par la forte probabilité d'un impact dans une mer ou un océan. Des exemples récents d'impacts d'astéroïde, quoique de plus petites tailles, nous permettent d'avoir une idée des conséquences.

"La météorite qui était arrivée en Russie, à Tcheliabinsk, a fait des dégâts assez conséquents. Elle a fait par exemple exploser les vitres, et suivant où ça tombe ça peut tuer des personnes. Mais ça ne va pas faire des destructions massives" explique Marie-Ange Sanguy. Elle conclut : "Plus ils sont petits, moins ça va faire des destructions massives, et plus ils auront tendance à se consumer dans l'atmosphère terrestre avant d'arriver sur le sol."

