Que révèle Britney Spears de ses 13 ans de tutelle dans son message audio de 22 minutes ?

Britney Spears ne restera pas muette. La chanteuse américaine a dénoncé le 28 août 2022, dans un long message audio sur les réseaux sociaux, 13 années de tutelle exercée principalement par son père, Jamie Spears, en raison de troubles psychologiques de la chanteuse.

Dans un message audio de 22 minutes posté sur YouTube (et rapidement redevenu privé) Britney Spears dénonce d'une voix triste et parfois éraillée ses 13 années de vie sous le "contrôle" de son père, avec l'assentiment selon elle de sa "mère", de son "frère" et de ses "amis". La vidéo a été publié dimanche soir, et le média Variety fut le premier à révéler son existence. "Putain, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela", l'entend-on dire sur la bande audio, accusant aussi sa famille et ses proches de l'avoir "littéralement tuée".

Britney Spears, 40 ans, juge que son père Jamie Spears l'a "punie" pendant ses 13 années de tutelle en l'empêchant de "pouvoir voir quiconque ou dire quoi que ce soit". "Tout était organisé. Sans drogue, sans alcool, sans rien. Du pur abus" de faiblesse, dénonce-t-elle en accusant ses proches de lui avoir "donné le sentiment qu'(elle) n'étai(t) rien". "Et je l'avais accepté", connue Britney Spears.

"Je n'avais pas le droit d'aller à mes rendez-vous des Alcooliques Anonymes même si je ne buvais pas mais j'aimais y aller. Les gens là-bas étaient formidables, ils essayaient de devenir meilleurs, ils partageaient leurs histoires. Je n'avais pas de porte donc pas d'intimité, pas d'argent liquide, pas le droit de conduire, pas de cigarettes. Même les condamnés à mort ont le droit de fumer !", s'exclame-t-elle.

Un quotidien carcéral

La chanteuse revient aussi sur ses performances scéniques passées qu'elle considère elle-même comme ratées. "Je n'étais même plus humaine à cette époque, j'étais un robot. J'étais une putain de machine", dénonce-t-elle. "La seule fois où j'ai osé dire 'non', c'était à propos d'un mouvement dans une chorégraphie. Ils ont eu peur. (...) Ils m'avaient placé dans un état mental de peur, pour me faire croire que j'avais besoin d'eux. J'ai arrêté de jouer à leur jeu. Je me suis agenouillée tous les jours et j'ai prié. J'ai tenu. Je savais au plus profond de moi-même que je n'avais rien fait de mal et que je ne méritais pas ce qui m'arrivait."

Britney Spears a dévoilé ce témoignage malgré les nombreuses propositions d'interviews rémunérées qu'elle a reçu "d'Oprah et d'autres" pour raconter son histoire. "On m'a proposé tellement d'argent, c'est fou. Mais je n'en veux pas ! C'est au-delà de ce que je peux. Une interview posée ? Je voudrais juste me mettre en face des membres de famille et hurler et pleurer ! Je pourrais même leur cracher au visage. Pourquoi ? Parce qu'ils m'ont fait terriblement souffrir. (...) Comment peuvent-ils s'en sortir aussi bien ? Y a-t-il un Dieu ?"

Britney Spears s'était déjà exprimée brièvement depuis la levée de cette tutelle, qu'elle qualifiait d'"abusive", et qui l'empêchait notamment selon elle de retirer son stérilet contraceptif malgré son désir d'avoir d'autres enfants. Depuis, Britney Spears s'est remariée en juin avec son fiancé Sam Asghari, 28 ans. Le couple a annoncé au printemps que la chanteuse avait fait une fausse couche. La chanteuse ne donne plus d'interviews depuis plusieurs années et ne communiquait que par les réseaux sociaux, tout particulièrement Instagram, compte qui a d'ailleurs été désactivé il y a plusieurs jours. Britney Spears utilise plus régulièrement Twitter depuis.

La star a sorti sa première chanson depuis six ans quelques jours avant la publication de cette bande audio. Il s'agit d'un duo avec la légende britannique Elton John et intitulée Hold Me Closer.

