Un morceau très attendu. Annoncée depuis plusieurs jours, la collaboration entre Elton John et Britney Spears a été dévoilée. La chanson Hold me Closer est disponible depuis ce vendredi 26 août. La sortie de ce morceau marque le retour sur le devant de la scène de l'icône de la pop américaine, absente depuis 2016 et libérée de la tutelle de son père l'an dernier.

Mais ce morceau n'est pas une totale nouveauté. La chanson est un remix de Tiny Dancer, single d'Elton John issu de l'album Madman Across the Water sorti en 1971. Les voix des deux artistes se mêlent lors du refrain, reprenant celui de la chanson originale. À l'été 2021, l'artiste britannique avait déjà remis au goût du jour plusieurs de ses tubes sur la chanson à succès Cold Heart avec la chanteuse britannique Dua Lipa.

"Ma première chanson en six ans !!!! C'est vraiment cool de chanter avec l'un des meilleurs chanteurs de notre génération, Elton John", s'est réjouie Britney Spears sur son compte Twitter. Visiblement ravi de ce duo avec la chanteuse américaine, Elton John avait récemment dévoilé le morceau en chantant dans un restaurant à Cannes.

