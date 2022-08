Roselyne Bachelot sur RTL : "Pour ne pas prendre la grosse tête, il faut faire partie des Grosses Têtes"

Roselyne Bachelot, l'ancienne ministre de la Culture revient aux Grosses Têtes dès le 29 août 2022 sur RTL. L'occasion d'une petite visite chez elle. Roselyne Bachelot était restée discrète depuis sa sortie du gouvernement le 16 mai dernier. Après 2 ans passés rue de Valois, l'ancienne ministre revient sur les ondes. Déjà sociétaire de l'émission de 2015 à 2020, elle avait dû rendre son badge RTL après sa nomination au gouvernement.

Qui a fait le premier pas pour le réactiver, elle ou Laurent Ruquier ? "C'était tellement évident qu'il n'y a pas eu besoin de sollicitation, ni d'un côté, ni de l'autre, avance Roselyne Bachelot. Les Grosses Têtes, ce n'est pas une émission ordinaire. Elle est unique dans le paysage audiovisuel français. C'est un club presque familial, mais pas exclusif. Dans cette famille, on est ouvert à tous les Français, tous ceux qui se reconnaissent dans cet esprit très français qui mélange culture, histoire du pays mais aussi l'humour, la truculence, parfois des dérapages. Et puis on se vanne mutuellement. Pour ne pas prendre la grosse tête, il faut faire partie des Grosses Têtes.

Roselyne Bachelot sait très bien qu'elle sera cuisinée dès 15h30 sur ses derniers mois. Sera-t-elle donc spontanée derrière le micro rouge ou restera-t-elle dans une forme de contrôle ? "Je suis toujours dans le contrôle, dit-elle. Et c'est heureux ! Je suis détentrice d'un certain nombre d'éléments qui ont fait l'histoire de ce pays, qui n'ont pas à être mises en gaudrioles, en caricature. J'ai trop le sens de l'État, du service public, pour déraper sur des moqueries ou des approximations."

Elle, ancienne ministre, a-t-elle sa place dans une émission de divertissement ? "C'est une question récurrente, reconnaît-elle. Les gens intelligents savent bien que nus avons une vie après cette vie ministérielle. Sur les réseaux sociaux, c'est souvent un objet de polémique. Mais j'en n'ai rien à cirer. Les gens adorent vous mettre dans une case. Je n'ai pas envie de tenir une boutique d'ancien ministre."

Roselyne Bachelot sera l'une des nouvelles polémistes d'On refait le monde tous les mardis à 19h15... Les Grosses Têtes c'est tous les jours, avec Laurent Ruquier, de 15h30 à 18h.

