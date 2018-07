publié le 31/05/2017 à 17:48

On commence par une déprogrammation sur France 2. Celle de L'Émission politique diffusée le vendredi 2 juin, au lieu du 1er juin pour cause du match OL-PSG. Le Premier ministre aurait ainsi décliné l'invitation, préférant passer au 20 heures le 30 mai au soir. Et du coup, pour l'équipe et surtout David Pujadas, la diffusion ne se justifiait plus, surtout après l'overdose de débat de la présidentielle. Une rencontre est évidemment prévue entre David Pujadas, privé de 20 heures l'an prochain, et Yannick Letranchant, le nouveau patron de l'info du groupe nommé hier par Delphine Ernotte pour remplacer Michel Field.



Côté programmation sur M6, c'est un nouvel épisode de Patron Incognito. Alors qu'en France, on a souvent des hauts le cœur devant cette émission où un patron se fait passer pour un homme en reconversion professionnelle, dans le but d'exercer les métiers de base de son entreprise. Malgré des scène cocasses, il note plus les difficultés du personnel que les fautes qu'il commet.

Ce Patron incognito est particulier par ce que le PDG choisi, Bruno Pain du 3e réseau de fleuristes de France, est décédé samedi dernier à la suite d'un cancer. M6 a demandé à sa famille si elle souhaitait que la diffusion soit maintenue, et après un weekend de réflexion, l'épouse, qui a toujours travaillé avec son mari, a dit "oui".

La saison 13 de "Grey's Anatomy" se poursuit sur TF1

Grey's Anatomy, l'une des séries américaines les plus populaires de sa génération, continue de gonfler son succès. Dans cet épisode 15 intitulé Cause perdue, Richard va demander à Meredith, l'héroïne, de reprendre son poste à l'hôpital, ce que provoque la colère d'April qui avait remplacé la jeune femme. Mais, ils devront tous mettre leur grief de côté pour s'occuper d'un patient gravement mal en point. Quant à Amelia, elle a enfin décidé d'avouer ses sentiments à Owen... La suite à 21 heures sur TF1.