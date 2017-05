et Claire Gaveau

publié le 22/05/2017 à 10:42

L'éviction de David Pujadas fait des remous. Depuis l'annonce du départ forcé du présentateur du JT de 20 heures, la direction de France Télévisions est pointée du doigt. En première ligne : Delphine Ernotte, présidente du groupe public, mais aussi Michel Field, directeur de l'information. Ce dernier a décidé de quitté ses fonctions et a présenté sa démission à Delphine Ernotte ce lundi 22 mai 2017, selon nos informations.



Déjà désavoué il y a quelques mois, Michel Field a pris les devants alors que deux motions de défiance contre Michel Field et Delphine Ernotte avaient été déposées. Il faut dire que les relations étaient particulièrement tendues entre les salariés du groupe et l'ensemble de la direction.

