Programme TV : ce soir, "Why Women Kill" sur M6

et Capucine Trollion

publié le 09/04/2020 à 18:00

Pour cette soirée du 9 avril 2020, Envoyé Spécial consacre son émission à l'Inde, avec le sujet sur le confinement d'un pays de plus d'un milliard d'habitants, dont 75 millions vivent au-delà de la pauvreté. Un reportage vous entraînera sur la montagne de déchets de Balsua, l'une des trois décharges de la capitale New Delhi, où des centaines de chiffonniers trient les déchets en famille.

"Pour nous les pauvres, le confinement ça ne veut rien dire. C'est pour les riches, ceux qui en ont les moyens (...) nous travaillons pour nos estomacs", confie un père de famille à la caméra d'Envoyé Spécial. Les familles se nourrissent dans les déchets. "Personne ne va attraper le coronavirus, parce que ça pue beaucoup trop ici, le virus ne pourrait pas se répandre", poursuit-il.

Sur M6, c'est un nouvel épisode de Why Women Kill, cette série américaine sur le quotidien de trois femmes riches, Simone (Lucy Liu), Beth (Ginnifer Goodwin) et Taylor (Kirby Howell-Baptiste) confinées dans l'apparence et l'apparat. Dans l'épisode de ce soir, Simone sera en conflit avec sa fille (Li Jun Li) qui lui reproche ses trois maris au compteur à moins de 40 ans.