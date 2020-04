Décès de Marie-Louise Lopéré bigoudène de la publicité Tipiak

publié le 08/04/2020 à 21:35

Son "pirates" lancé à ceux qui "volaient" les recettes des Bigoudènes était unique, et a traversé plusieurs générations. Marie-Louise Lopéré, bigoudène et fière de l'être, était devenue l'icône de Tipiak à travers des publicités télévisées et un mot lancé comme une accusation aux faussaires. La Bretonne de 97 ans est décédée dans une Ehpad à Penmarc’h, dans le Finistère, de lundi 6 à mardi 7 avril. Son décès n'a aucun lien avec le Covid-19.

"J’ai sa photo dans mon bureau. Je la vois tous les jours. C’était une personne emblématique de notre commune. Une belle Bigoudène. Quelqu’un de très simple que j’appréciais beaucoup", confie à Ouest-France le maire de Penmarc'h, qui avait décoré Marie-Louise Lopéré en 2016 de la médaille de la ville.

"Marie-Louise était une personne discrète, autant qu’on peut l’être avec un truc pareil sur la tête", se rappelle pour le quotidien régional commente Michel Bolzer, le repasseur de coiffes de Plomelin. "Marie-Louise ne portait pas la coiffe par orgueil, pour se montrer, mais pour témoigner d’un passé", témoigne-t-il.