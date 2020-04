"Westworld", saison 3, épisode 4 : le plan secret de Dolores dévoilé

publié le 08/04/2020 à 14:01

Quatrième épisode de cette troisième saison de Westworld baptisé The Mother of Exiles. On est déjà à la moitié de la saison. L’épisode mélange enfin les trois personnages principaux : Maeve, Dolores et Bernard. Aucun n’est mis de côté. La semaine dernière nous étions resté sur un grand mystère : qui est le robot que Dolores a rangé dans le corps de Charlotte Hale ?

Vous serez ravis d’apprendre que dans cet épisode 4, on passe à la vitesse supérieure et on répond tout de suite à cette question. Enfin, il faut attendre la fin de l'épisode pour avoir droit à cette grosse révélation très Westworld... D’ailleurs, attention aux spoilers !

Dans ce nouvel épisode de RTL Pop Culture, nous allons voir comment nos trois robots se croisent enfin et pourquoi Dolores est la grande gagnante de ce début de saison. Reste à savoir si elle demeurera triomphante ou si elle aura le même destin qu'une autre grande révolutionnaire de HBO : Daenerys Targaryen de Game of Thrones...

