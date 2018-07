Programme TV : ce soir, "The Collection" ou "Prodiges"

publié le 29/12/2016 à 19:00

Une nouvelle série démarre ce soir sur France 3. The Collection est la première coproduction internationale de France 3, franco-américano-anglaise et partiellement tournée dans des studios gallois. Cette série raconte le redémarrage en 1947 d'une maison de haute couture parisienne après la guerre. Dans la distribution, on retrouve un prodigieux Alexandre Brasseur en homme de main, Alix Poisson de Parents mode d'emploi, ou encore Irène Jacob, dont c'est la première série.



Ce soir, les jeunes surdoués sont encore à l’honneur. Des surdoués de musique classique sur France 2 pour la finale de la saison 3 de Prodiges, et des surdoués tout court sur M6 avec Petits génies, à la découverte des enfants précoces. On suivra là aussi la finale d'un match entre 20 enfants de 9 à 12 ans dont le QI va de 130 à 156. On est fasciné par ces enfants qui jonglent avec les chiffres.