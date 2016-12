Ce soir, l'émission de jeunes talents "Prodiges" revient sur France 2. M6 propose une soirée dédiée aux enfants surdoués.

"Prodiges" sur France 2 avec Marianne James

par Laurent Marsick publié le 22/12/2016 à 19:00

L'émission Prodiges revient pour deux soirs. Il s'agit d'un concours où des jeunes surdoués en musique classique, en danse et en chant, viennent se frotter à un jury composé de la soprano Élisabeth Vidal, du grand danseur Patrick Dupond ou encore du violoncelliste Gautier Capuçon. Tout ça est fait avec une immense bienveillance, et vous verrez des enfants qui ont une maturité incroyable. Les sélections de Prodiges sont ce soir et la finale est la semaine prochaine à 20h50 sur France 2.



D'ailleurs, si les prodiges vous intéressent, vous pouvez aussi aller faire un tour sur M6 qui se penche ce soir sur le cas des enfants surdoués. Vous verrez par exemple Jean, 11 ans, de Saint-Nazaire, qui a un QI de 156. Il a déjà sauté trois classes, il a inventé un pays, son histoire et sa propre langue. En tout une vingtaine d'enfants qui vont être soumis à un concours. Il y aura des spécialistes qui viendront expliquer comment ça fonctionne dans leur petite tête et vous verrez qu'être un génie c'est pas toujours très drôle, pour les parents mais aussi pour les enfants eux même.

Un documentaire sur des chefs-d'oeuvre volés

France 2 propose aussi en deuxième partie de soirée une nouvelle série documentaire avec Olivier Picasso, petit fils de Pablo. Olivier Picasso revient en une quarantaine de minutes sur de grands vols d’œuvres d'art. Ce n'est pas comme Faites entrer l'accusé, non, plutôt comme un roman, comme une histoire. Celle d'un homme que sa mère enfant emmène au musée. Il va tomber en admiration devant un tableau signé Rembrandt, L'enfant à la bulle de savon. On est à Draguignan au musée de la ville et ce tableau va devenir une obsession pour lui, tellement qu'il finira par le voler, il va le garder 15 ans avant que ce tableau ne mange sa vie. Trésors volés, c'est à 23h10 sur France 2.