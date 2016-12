Dix ans après la mort du chanteur, Karine Ferri continue son combat contre la mucoviscidose.

29/12/2016

Dix ans après la mort de Grégory Lemarchal, Karine Ferri continue d'honorer la promesse faite à son ancien compagnon. Le 30 avril 2007, le gagnant de la quatrième saison de Star Academy s'éteignait à seulement 23 ans des suites de la mucoviscidose. Avant de mourir, il avait fait promettre à Karine Ferri de continuer à se battre, pour lui, contre la maladie. Un combat qu'elle continue de mener au sein de l'association Grégory Lemarchal.



Dans une interview au magazine TV Grandes Chaînes, Karine Ferri a expliqué l'importance de son engagement : "Nous avons fait une promesse et on se doit de la tenir. On est là pour perpétuer le combat. (...) Il doit être fier de voir qu'on continue le combat et que les gens ne l'ont pas oublié. Grégory était un être de lumière, qui ne trichait pas".



Une émission hommage au chanteur sera diffusée le 7 janvier sur TF1 et sera présentée par Nikos Aliagas. "C'est une soirée nécessaire pour appeler à la générosité les téléspectateurs et essayer d'éradiquer cette saloperie de maladie génétique, qui reste la plus mortelle en France" explique Karine Ferri, qui s'occupera de l'appel aux dons en direct. Ils seront accompagnés de nombreuses personnalités comme M. Pokora, les Kids United, Marina Kaye, Slimane ou encore Serge Lama. Les fonds récoltés serviront à financer une Maison pour les malades, une première en Europe.