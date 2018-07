Programme TV : ce soir, "Plus belle la vie" et "Cash investigation"

Pour cette soirée du 25 septembre, France 3 diffuse un épisode spécial de Plus belle la vie. La série fête ses 13 ans d'existence et son 3.373e épisode ce mardi 26 septembre. C'est aussi la 20e soirée spéciale organisée autour de la série, la 19e ayant été suivie par près de 3,1 millions de téléspectateurs le 7 août dernier. Cela marche toujours avec des sujets de société, comme ce soir des parents adolescents, à qui on fait un enfant dans le dos, la suite à 20h55.



Il y aura une rude concurrence sur M6 avec Quadras. Cette saga chorale raconte le mariage agité des quadras Alex (François-Xavier Demaison) et d'Agnès (Alix Poisson), où chacun des invités a droit à portrait. Ce soir, on découvrira le meilleur ami d'Alex, un dragueur compulsif plaqué par sa dernière copine. Mais, il a une solution de rechange.

"Cash investigation" sur France 2

L'équipe de Cash investigation a noté qu'un tiers des Français avait fait un burn-out au travail, un quart des salariés va travailler la boule au ventre et 43% développent des maladies graves liées leur travail. L'équipe s'est donc penchée sur deux entreprises appréciées du public : Lidl et Free. Élise Lucet, jointe par RTL, est surprise de ce que la journaliste Sophie Le Gall a découvert, par exemple sur Lidl : "On a travaillé dans les préparations de commandes de Lidl.



Dans une journée, ces employés peuvent porter plus de 8 tonnes, l'équivalent de 6 voitures et ils sont soumis à une commande vocale toute la journée et ils doivent porter un colis toutes les 14 secondes". "On n'avait pas choisi ses entreprises au départ (...) Vous allez découvrir énormément de documents confidentiels, des témoignages de salariés comme vous n'en avez jamais vu et des témoignages d'employés qui ont été éjectés", continue Élise Lucet.