"Quadras" : ce que l'on sait de la nouvelle série de M6

publié le 19/09/2017 à 07:30

Rentrée rime avec nouveautés pour M6. Et pas des moindres. La chaîne lance mardi 19 septembre une nouvelle série en prime time intitulée Quadras.



Avec François-Xavier Demaison et Alix Poisson en acteurs principaux, la chaîne s'offre un casting alléchant pour un pitch qui a de quoi piquer la curiosité des téléspectateurs. Découpée en huit épisodes de 52 minutes, la série, dont toute la première saison se déroule le temps d'une fête de mariage, va à chaque épisode se concentrer sur un personnage. Les téléspectateurs vont alors vite se rendre compte que chacun d'entre eux traverse une crise existentielle : celle de la quarantaine, d'où Quadras.

Alors que M6 a accusé des succès mitigés lors des diffusions récentes des séries Glacé (2017) et Les Beaux Malaises (2016), elle espère bel et bien que Quadras séduira autant le public que cela a pu être le cas sur France 2 par exemple, avec le formidable succès de la première saison de Dix pour cent (2015) ou encore celui de Zone Blanche (2017) . Y parviendra-t-elle ? Si l'on aura la réponse que le mercredi 20 septembre, dès le lendemain de la diffusion, on sait déjà beaucoup de choses sur cette série événement.

L'histoire

La série se déroule pendant une soirée de mariage. Celui d'Alex, campé par François-Xavier Demaison et d'Agnès, jouée par Alix Poisson. À leur table, ce sont huit personnes qui les entoure, huit parcours et surtout huit crises existentielles. Car c'est là tout le propos de Quadras : raconter comment huit quadragénaires vivent leur crise de la quarantaine. Une série chorale en somme car chacun des huit épisodes va être l'occasion de s'intéresser à un personnage en particulier.



Ces huit épisodes sont rythmés par des flash-back intégrés pour éclairer les crises que traversent les personnages mais également les révélations qui vont éclater au grand jour. C'est d'ailleurs Agnès, la mariée, qui sera la première à révéler quelque chose lors de son discours. Une révélation qui va faire que cet événement heureux censé être le plus beau de leur vie va tourner à la catastrophe.

Le casting

Les personnages sont nombreux dans Quadras. Et la série va s'intéresser à ceux qui sont à la table d'honneur. Du côté d'Agnès, il y a sa sœur dépressive interprétée par Sarah Le Picard (Le Hérisson, 2009), sa meilleure amie et son mari, campés respectivement par Charlie Bruneau (En Famille, 2012) et Hubert Delattre (Zone Blanche), sans oublier sa mère, jouée par Brigitte Sy (Zone Blanche) ainsi que son père et sa jeune épouse interprétés par Stéphane Wojtowicz (Engrenages, 2005) et Ana Daub.



Côté Alex, on retrouve entre autres sa mère jouée par Anne Benoît, vue dans Les Témoins (2007). Son meilleur, joué par Jean-Philippe Ricci (Un Prophète, 2009) et son ami comptable interprété par Julien Boisselier (Je vais bien, ne t'en fais pas, 2006).

Deux femmes à la réalisation

Définie comme une comédie dramatique, Quadras a été co-réalisée par Mélissa Drigeard que l'on a déjà vu dans Mafiosa (2006). Elle a également co-écrit et réalisé Jamais le premier soir (2013), avec Alexandra Lamy, Mélanie Doutey et Julie Ferrier.



Isabelle Doval s'est, elle, chargée de la réalisation de toutes les séquences flash-backs de la série. Elle est connue pour avoir réalisé Un château en Espagne (2006) ou encore Rire et Châtiment (2002).